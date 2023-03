Annick Bitoun

Jean-Benoit Crosnier Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels - Centre d'affaires entreprises de Tours

Chargé d'affaires adjoint grandes entreprises au Crédit Lyonnais (2000-04), chargé d'affaires entreprises et promotion au sein du CIC (2004-08). LCL : chargé d’affaires grandes entreprises (secteur industriel et agroalimentaire) puis directeur du centre d’affaires entreprises et institutionnels à Tours. Directeur du centre d'affaires entreprises de Tours d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (depuis 2023).