Anne-Sophie Chauveau-Galas Société Générale Directrice des ressources humaines groupe

Parcours professionnel

Expérience des ressources humaines acquise notamment chez Alcatel et BSN. Alstom (2001) : différents postes RH opérationnels, directrice du Talent Management (2005) pour le secteur Alstom Power, en poste en sein de la direction Ressources Humaines du secteur Transport (2009), vice-présidente ressources humaines Europe et relations sociales du groupe, puis directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Alstom (depuis 2019). Directrice des ressources humaines de la Société Générale et membre du comité exécutif (à compter du 24 mai 2023).

Diplômes : Master en management EDHEC Business School Prise de fonction : 24 mai 2023