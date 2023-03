Anne-Christine Champion Société Générale Co-directrice des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs 47 ans

Parcours professionnel

Début de carrière au sein du département de l’ingénierie financière de CDC Ixis (2002), successivement en charge de l’exécution puis de l’origination des mandats d’arrangement et de conseil financier dans le domaine des infrastructures. Natixis : responsable des financements de projets au sein de la banque de grande clientèle pour la France, l’Allemagne et le Benelux (2009), responsable mondiale des activités de conseils et de financements d’infrastructures et de projets (2012), responsable mondiale de la distribution et de la gestion du portefeuille de financements de la banque de grande clientèle (2016), responsable mondiale de la distribution et de la gestion du portefeuille de financements au sein de la banque de grande clientèle (2018) puis responsable mondiale de Real Assets en charge de l’origination dans les secteurs énergie, Infrastructure, immobilier et aviation au sein de la banque de grande clientèle (2019) et membre du comité exécutif, co-responsable mondiale de la banque de grande clientèle et membre du comité de direction générale (depuis 2020). Co-directrice des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs, membre du comité exécutif de la Société Générale (à compter du 24 mai 2023).

Prise de fonction : 24 mai 2023