Alexandre Fourneau CASDEN - Banque Populaire Directeur général adjoint, en charge des finances 53 ans

Parcours professionnel

Groupe BPCE : inspecteur à la Chambre Syndicale des Banques Populaires, directeur organisation et informatique (2001), responsable projet fusion organisationnelle et ressources humaines (2003) puis directeur de groupe (2004) au sein de la Banque Populaire Val de France, directeur de l’organisation bancaire chez i-BP, directeur financier (2009) puis directeur crédits finances (2016) et membre du comité de direction (2013) à la Banque Populaire Val de France, directeur général adjoint, en charge des finances et membre du comité de direction de la Casden - Banque Populaire (depuis 2023).

Diplômes : HEC Paris