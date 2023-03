Alexandre Fleury

Diony Lebot Société Générale

Société Générale (depuis 1986) : directrice adjointe du département d'ingénierie financière en charge des activités de titrisation, d'ingénierie financière et de crédit-bail (1997), chargée de la direction mondiale des financements d'actifs (2001), directrice commerciale Europe au sein de la division grandes entreprises et institutions financières du département relations clients corporate (2004), membre du comité de direction de Société Générale Corporate & Investment Banking (2006), directrice générale de Société Générale Amériques, membre du comité de direction du groupe (depuis 2007), responsable de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs pour la région Europe de l'Ouest et directrice adjointe, relations clients et banque d'investissement (2012), directrice déléguée des risques du groupe (2015) puis membre du comité exécutif, directrice des risques du groupe (2016), directrice générale déléguée, en charge des fonctions de contrôle - risques, finance et conformité (2018), directrice générale déléguée du groupe, en charge de la supervision de l'ensemble des politiques ESG et de leur traduction effective dans les trajectoires des métiers et fonctions, des activités de services financiers (ALD et SGEF) et d'assurance du groupe (depuis 2022), conseillère auprès de la direction générale (à compter du 24 mai 2023).