Alain Di Crescenzo

Patrick Thiels Allianz France

HDI Gerling : différents postes de direction, notamment celui de PDG de HDI Gerling Verzekeringen Benelux et de directeur général de Gerling Konzern Belgium. Allianz : au sein d'Allianz Global Corporate & Specialty, chargé de la mise en place de la région Méditerranée (2013), directeur mondial de la distribution, des ventes et du marketing et directeur général régional pour la Méditerranée (France, Italie, Espagne et Benelux) puis directeur général régional Méditerranée, Afrique et Moyen Orient (2021) ; directeur général d'Allianz Commercial (depuis 2023).