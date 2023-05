Adeline Mickeler Haffner Energy Directrice générale adjointe, en charge des opérations, de la finance, des ressources humaines et de la responsabilité sociétale des entreprises 51 ans

Parcours professionnel

Début de carrière dans l’audit chez Deloitte. Plastic Omnium : responsabilités financières transversales, membre du comité de direction du groupe (2010), directrice de la communication financière et des relations investisseurs, des fusions et acquisitions, du plan stratégique et des financements. Haffner Energy : directrice administrative et financière, en charge de la finance, des ressources humaines et des affaires publiques et juridiques, membre du comité exécutif (2022) puis directrice générale adjointe, en charge des opérations, de la finance, des ressources humaines et de la responsabilité sociétale des entreprises (depuis 2023).

Diplômes : Ecole des hautes études commerciales - HEC