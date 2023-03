Le régulateur américain porte un coup dur au stablecoin de Binance

Le 13 février, le Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) a porté un violent coup à la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance qui revendique 120 millions d’utilisateurs à travers le monde. Le NYDFS, qui régule Paxos, l’entreprise chargée de l’émission du stablecoin de Binance, le BUSD, lui a ordonné de ne plus émettre de nouvelle unité à partir du 21 février et ce jusqu’à nouvel ordre. En revanche, Paxos continuera à soutenir les réserves du troisième plus grand stablecoin du marché qui a vu sa capitalisation boursière passer d’un peu plus de 16 milliards de dollars au moment de l’annonce de la sanction à environ 11 milliards de dollars ce 24 février.

Un stablecoin est une cryptomonnaie circulant via un réseau blockchain et dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie fiat (euro ou dollar) ou d’un autre cryptoactif. Dans le cadre du BUSD, son cours est adossé au dollar américain et son émission dépend d’une entreprise centralisée comme c’est le cas pour Circle avec l’USD Coin ou Tether avec l’USDT. Selon les données de CoinMetrics, les volumes d’échanges de tous les stablecoins en circulation ont atteint les 7.400 milliards de dollars en 2022 contre 6.000 milliards de dollar l’année précédente.

Fin du BUSD ?

Le régulateur reproche à Paxos «plusieurs problèmes non résolus liés à (sa) surveillance de sa relation avec Binance», autrement dit un manque d’évaluation des risques. Dans son communiqué, le NYDFS pointe du doigt le fait que Paxos était autorisé à émettre du BUSD sur la blockchain Ethereum et sur aucune autre. Or, des versions du BUSD circulaient sur d’autres blockchains comme Avalanche ou Polygon ou la Binance Smart Chain (BSC), la blockchain de Binance. Ce type de BUSD circulant sur la BSC est appelé Binance-Peg BUSD. «Le Département n’a autorisé Binance-Peg BUSD sur aucune blockchain, et Binance-Peg BUSD n’est pas émis par Paxos», a précisé le régulateur.

Selon des données de la société d’analyse ChainArgos, les réserves garantissant ce Binance-Peg BUSD circulant en dehors de la blockchain Ethereum étaient régulièrement inférieures au montant circulant sur la BSC.

Parallèlement à cette affaire, la Securities and Exchange Commission (SEC) a menacé de requalifier en valeur mobilière (securities) les BUSD dont Paxos assurait l’émission.

Selon un courriel interne à l’entreprise consulté par Reuters et envoyé par le PDG de Paxos Charles Cascarilla, son entreprise est actuellement en discussion avec le gendarme boursier américain pour tenter de trouver un terrain d’entente. «Le marché a évolué et la relation avec Binance ne correspond plus à nos priorités stratégiques actuelles», a également déclaré le PDG qui a tenu à préciser que cette fin de collaboration avec Binance était distincte de la directive du régulateur new-yorkais.

«Si Binance veut garder son stablecoin en vie, elle va devoir trouver une entreprise régulée qui acceptera d’en reprendre l’émission. Ce qui ne sera pas facile au regard de ce précédent», explique à L’Agefi un spécialiste juridique du marché américain. La fin du BUSD serait un coup dur pour Binance qui en a fait une pierre angulaire du process pour optimiser la circulation de la liquidité au sein de son écosystème.