La SEC s’oppose au rachat des actifs de Voyager par Binance

Selon le gendarme boursier américain, cet accord évalué à près d’un milliard de dollars entre Voyager Digital, actuellement sous la protection du régime des faillites (chapitre 11), et l’entité américaine de Binance pourrait violer les lois sur l’offre et la vente de titres non-enregistrés. La SEC s’est également inquiétée de l’accès et de la sécurisation des fonds pour les clients. Ce blocage est une nouvelle mesure faisant partie du tour de vis réglementaire opéré depuis une quinzaine de jours par les autorités américaines sur la cryptosphère américaine. En décembre, Binance avait finalement remporté la mise, initialement promise à FTX en septembre.