Aave déploie son stablecoin en test sur Ethereum

L’un des protocoles de prêts et emprunts parmi les plus importants de la finance décentralisée (DeFi) vient de déployer son stablecoin, le GHO, en test sur la blockchain Ethereum. La création de ce stablecoin a été approuvé par un vote de la communauté du protocole via son organisation autonome décentralisée (DAO) cet été. Depuis les secousses liées à la chute du stablecoin de l’écosystème Terra-Luna, les principaux protocoles de finance décentralisée comme Curve travaillent au lancement de leur propre stablecoin pour être moins dépendants des grands acteurs du marché comme Tether et Circle qui ont un pouvoir de censure important.