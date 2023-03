Toshiba réduit à nouveau ses objectifs

Le groupe japonais Toshiba a de nouveau réduit mardi ses objectifs pour son exercice 2022/23 qui s’achèvera le 31 mars, invoquant des charges exceptionnelles plus importantes que prévu, qui lui ont aussi fait subir une perte nette sur son troisième trimestre.

Le conglomérat anticipe désormais un bénéfice net annuel de 130 milliards de yens (917 millions d’euros), contre une prévision précédente de 190 milliards de yens, ce qui reviendrait à une chute d’un tiers sur un an, selon un communiqué. Il a aussi fortement abaissé son objectif annuel de bénéfice opérationnel, passé de 125 à 95 milliards de yens (-40% sur un an), et a légèrement réduit sa perspective de chiffre d’affaires, passée de 3.350 à 3.320 milliards de yens, soit une stagnation sur un an.

Toshiba explique avoir dû revoir ses objectifs annuels à cause de facteurs exceptionnels négatifs plus importants qu’initialement prévu, dont des dépréciations dans son activité d’impression doublées par rapport à leur estimation en novembre dernier. Ces charges ont aussi plombé son troisième trimestre (octobre-décembre), où le groupe a accusé une perte nette de 16,6 milliards de yens contre un gain de 55,1 milliards de yens sur la même période un an plus tôt.

Son bénéfice opérationnel sur le trimestre écoulé a fondu de 87,5% sur un an et son chiffre d’affaires a reculé de 4,2% à 774,9 milliards de yens (5,5 milliards d’euros). Ses ventes ont surtout décliné dans sa division de solutions pour le bâtiment et dans son activité de produits et composants électroniques.

Toshiba a confirmé la semaine dernière avoir reçu une «proposition» d’un consortium d’entreprises japonaises mené par le fonds Japan Industrial Partners (JIP).

Toshiba a par ailleurs annoncé mardi la démission de Goro Yanase, le numéro deux de sa direction exécutive, poussé vers la sortie pour avoir sollicité par le passé des remboursements de «frais de divertissement», contrairement aux règles de l’entreprise.