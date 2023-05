L’activiste Carl Icahn est la nouvelle victime d’Hindenburg

L’arroseur arrosé. Le célèbre activiste Carl Icahn, connu pour ses campagnes spectaculaires chez Time Warner, eBay ou Xerox, est la cible d’un rapport au vitriol d’Hindenburg Research. Si ses méthodes sont différentes, basées sur la vente à découvert des actions des groupes qu’il attaque, ce dernier n’en est pas moins considéré, lui aussi, comme un spécialiste de l’activisme actionnarial. Il a récemment défrayé la chronique par ses offensives contre le conglomérat indien Adani et s’en prend donc, cette fois, à un confrère américain.

Dans une note publiée sur son site Internet le 2 mai, Hindenburg estime que les entités d’Icahn Enterprises, détenu à 85% par son fondateur, «sont gonflés de plus de 75%». Selon l’activiste, Icahn Enterprises est valorisé avec une prime de 218% sur son dernier actif net publié, ce qui est «largement supérieur aux comparables» et notamment aux fonds activistes Third Point de Daniel Loeb et Pershing Square de Bill Ackman qui subissent, eux, des décotes 14% et 35% respectivement.

Rendement mirobolant

Selon Hindenburg Research, «les investisseurs institutionnels n’ont pratiquement aucune participation dans Icahn Enterprises» et l’activiste déduit de la lecture de médias spécialisés dans l’investissement boursier pour les particuliers que l’attrait du titre tient principalement à l’aura de son fondateur et à un dividende très élevé, représentant un rendement de 15,8%.

Or, ce coupon ne serait rendu soutenable que par des pratiques qu’Hindenburg juge similaires à celles d’un système de Ponzi. Alors que le groupe a brûlé 4,9 milliards de dollars de trésorerie depuis 2014, il financerait le paiement des dividendes par l’émission de nouveaux titres. Depuis 2019, ces opérations lui auraient permis de lever 1,7 milliard de dollars.

Icahn Enterprises a rapidement réagi à ces allégations via un communiqué publié le 2 mai dans lequel il accuse Hindenburg Research de vouloir «uniquement générer du profit (…) au détriment des actionnaires de long terme» et indique disposer «d’environ 2 milliards de dollars de trésorerie et équivalent à fin mars 2023». La société ne répond toutefois pas dans le détail aux éléments mis en avant par le vendeur à découvert et se contente de renvoyer les investisseurs vers les documents publics qu’il met déjà à disposition.

Une banque américaine épinglée

Cette communication a minima n’a pas vraiment rassuré le marché. Après avoir perdu jusqu’à 27% en séance mardi, l’action Icahn Enterprises a clôturé en baisse de 20%, effaçant plus de 3 milliards de dollars de capitalisation. Le 3 mai, en cours de journée, elle chutait de 10% supplémentaires. Et la pression pourrait durer. La précédente cible d’Hindenburg, Adani, ne s’est toujours pas remis des attaques de l’activiste. Son vaisseau amiral, Adani Enterprises, perd encore près de 50% en Bourse sur son niveau de fin janvier.

Cette nouvelle affaire pourrait par ailleurs éclabousser un acteur notable de la place financière new-yorkaise. Jefferies est pointée du doigt par Hindenburg comme «soutenant cette structure [de type ponzi]». «Seule grande banque d’investissement à couvrir la société», elle la recommanderait «continuellement à l’achat» et considérerait que «le dividende d’Icahn est sûr ‘à perpétuité’» y compris dans son «scénario pessimiste». Dans le même temps, la totalité des ventes de titres réalisées par Icahn depuis 2019 n’aurait, selon Hindenburg, était menée que par une seule banque : Jefferies.

