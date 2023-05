Sienna Gestion s’implique sur les enjeux sociaux des entreprises

Xavier Collot, Président du Directoire de Sienna Gestion -

Sienna Gestion lance Sienna Obligations Impact Social ISR. Quels constats vous ont incité à élaborer cette nouvelle stratégie d’investissement ?

La création de ce fonds fait suite au lancement en 2022 du fonds institutionnel Impact Social, en partenariat avec Malakoff Humanis, qui investit en dette privée collatéralisée sur des ETI majoritairement françaises. Nous souhaitons nous impliquer auprès des entreprises sur leurs enjeux sociaux, qui sont de plus en plus prégnants ces dernières années : la réduction des inégalités hommes-femmes, la meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, l’amélioration de l’emploi des seniors. Sur ces différents sujets, leurs marges de progression sont fortes. Aujourd’hui, les femmes représentent 46% des salariés en Europe mais 34% des managers, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que la moyenne en Europe, tandis que le taux d’emploi des 55-64 ans en Europe n’est que de 60,5%.

Quel est l’univers d’investissement de Sienna Obligations Impact Social ISR ?

Les institutionnels mettent en œuvre des démarches d’investisseur responsable, qui se matérialise naturellement sur les marchés obligataires, la classe d’actifs dominante dans leurs portefeuilles. Aussi, nous avons structuré un second fonds sur cette thématique, dont l’univers d’investissement couvre les obligations crédit, principalement investment grade, en zone euro, complétées à la marge par des obligations souveraines. Dans une logique de fonds hybride, nous investissons au sein d’une poche de diversification, à hauteur de 10% maximum des actifs du portefeuille, dédiée à notre fonds institutionnel de dette privée, Impact Social.

Comment sont intégrés ces enjeux sociaux dans votre processus d’investissement ?

Sur la poche de diversification, notre objectif est de retenir des entreprises qui se sont résolument engagées sur une trajectoire d’amélioration de leurs indicateurs sociaux, à travers un processus de sélection rigoureux, qui repose sur une analyse quantitative et qualitative. Nous ne recherchons pas nécessairement les entreprises aujourd’hui les plus vertueuses, car nous nous plaçons dans une perspective de transformation des pratiques sur le temps long. Nous ferons chaque année un bilan avec les entreprises en portefeuille, afin de mesurer l’évolution de leurs indicateurs : la proportion de femmes occupant des fonctions managériales, au regard de la proportion de femmes dans l’entreprise, la proportion de collaborateurs en situation de handicap, la proportion de salariés seniors (dans la classe d’âge 55-64 ans), dans le but de calculer le taux d’intérêt bonifié le cas échéant. Nous attendons des émetteurs sélectionnés qu’ils respectent les clauses d’impact sur un ou plusieurs de ces indicateurs. En outre, notre processus d’investissement devra répondre aux critères lui permettant d’obtenir le Label ISR et cherchera à faire écho à trois ODD (Objectifs de développement durable de l’ONU) : l’égalité entre les sexes (5), le travail décent et la croissance économique (8) et les inégalités réduites (10).

Souhaitez-vous mettre en œuvre aussi une démarche d’engagement vis-à-vis des émetteurs fondée sur ces critères ?

Notre bilan annuel avec chacun des émetteurs est aussi l’occasion d’un dialogue avec eux, afin de nous assurer de leur engagement et de leur capacité à redresser une trajectoire qui ne répondrait pas à nos critères. Nous visons nous-mêmes une performance moyenne de notre portefeuille, sur ces indicateurs, supérieure à celle de notre benchmark. Nos interactions avec les entreprises sont plus fréquentes encore parmi celles financées en dette privée. D’autant plus que dans ce cadre, l’atteinte des objectifs fixés peut permettre une remise sur le taux octroyé, jusqu’à 50 pb.

Quelles sont les ressources sur lesquelles s’appuie Sienna Gestion pour l’analyse des émetteurs à travers ces critères sociaux ?

L’équipe ISR interne de Sienna Gestion s’appuiera sur des bases de données extra-financières, sur l’analyse des rapports des entreprises, qui seront de plus en plus tenues de communiquer sur des indicateurs sociaux. En complément, concernant les actifs cotés, nous nous appuierons sur les analyses extra-financières de l’agence spécialisée Humpact. Enfin, la poche d’actifs non-cotés est gérée par Sienna Private Credit, notre gérant de dette privée, qui collabore avec l’agence EthiFinance, pour la réalisation du diagnostic social des PME et ETI.

Quels canaux privilégiez-vous pour la distribution de Sienna Obligations Impact Social ISR ?

Notre volonté, en partenariat avec Malakoff Humanis, est d’ouvrir cette offre au marché de l’épargne salariale et de l’épargne retraite. Nous permettons aux entreprises et aux indépendants, ainsi qu’à leurs salariés, de conjuguer performance et investissement à impact.