Les ETF sont utilisés pour près de 3 milliards de dollars de délits d’initié

Des investisseurs ayant eu connaissance de fusions ou acquisitions avant l’annonce officielle ont utilisé des ETF pour dissimuler des délits d’initié pour plusieurs milliards de dollars, selon une étude universitaire de la Stockolm School of Economics à Riga et de l’University of Technology de Sydney.

Leurs recherches montrent qu’au moins 2,75 milliards de dollars de transactions anormales ont eu lieu dans des ETF cotés aux Etats-Unis avant des opérations de fusions et acquisitions entre 2009 et 2021.

Cette activité intervient «de manière disproportionnée» dans les secteurs de la santé et de la technologie, note l’étude, qui s’est concentrée sur les fusions et acquisitions.

«Shadow trading»

Habituellement, le délit d’initié consiste à utiliser une information confidentielle sur une entreprise pour obtenir un gain en Bourse. Certains exploitent plutôt le secteur, plutôt que l’entreprise concernée, afin d’être plus discrets, ce qui est qualifié de «shadow trading». Dans leur étude, les auteurs élargissent cette notion aux ETF.

Ces instruments présentent l’avantage d’être les actifs les plus négociés sur le marché secondaire aux Etats-Unis et donc facilement disponibles. Or, les auteurs de délits d’initié préfèrent les actifs très liquides pour masquer leurs activités et les ETF sont connus pour être plus liquides que leurs sous-jacents.

«En combinant la nature hautement liquide des ETF et la diversité des portefeuilles que ces investissements financiers suivent, nous concluons que les ETF offrent une manière efficiente en termes de coûts d’utiliser les informations non publiques», constate l’étude.

L'étude How Widespread is Shadow Trading in ETFs ? se trouve : ici