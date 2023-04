L’aide au développement atteint un niveau historique

L’aide publique au développement (APD) a augmenté de 13,6% en 2022 pour atteindre 204 milliards de dollars, soit la hausse la plus importante enregistrée en 40 ans selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Ce chiffre masque pourtant des réalités contraires. Ainsi, les pays donneurs ont consacré 0,36% de leur richesse nationale brute (RNB) à l’APD en 2022. Seuls 5 pays – le Luxembourg, la Suède, la Norvège, l’Allemagne et le Danemark – atteignent ou dépassent le seuil des 0,7 point de RNB recommandé par les Nations Unies.

De plus, le continent africain, qui concentre 33 des 46 pays les moins avancés (PMA), a vu les flux d’aide au développement baisser de 7% par rapport à 2021, à 39 milliards de dollars. Or le continent africain a été le plus durement touché par les conséquences de la crise sanitaire et du conflit ukrainien. L’APD représente la source de financement la plus stable, et la plus importante pour les pays les plus pauvres du continent : plus du double des transferts de migrants, et quatre fois le montant des investissements directs étrangers, selon la Banque de France.

«Cette baisse est la conséquence malheureuse de la nécessité, pour un certain nombre de pays, de faire face à l’urgence et d’aider l’Ukraine», a expliqué Carsten Staur, le président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE.

Le coût d’accueil des réfugiés dans les pays donneurs (+134%), et notamment les réfugiés ukrainiens, explique l’essentiel de cette hausse. Ainsi la Pologne (+255,6%), la République tchèque (+167,2%) ainsi que la Lituanie (+121,6%) figurent parmi les pays dont l’APD a augmenté le plus sensiblement.