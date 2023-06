Bioacoustique : le son au service de la biodiversité

Bornéo, Indonésie, septembre 2022.

« La biodiversité est un sujet de discussion de plus en plus important pour les entreprises que je couvre », explique Minlin Lee, analyste chez Fidelity International. « Surtout lorsqu’il s’agit de plantations d’huile de palme ».

Quelques heures plus tard, Minlin suit l’équipe de Green PRAXIS. Ils se dirigent dans la forêt vers un site d’essai pour vérifier les microphones placés la veille.

« La bioacoustique est non invasive. Il suffit de laisser le dispositif d’enregistrement en place, ce qui évite que des personnes se promènent dans la forêt et risquent de perturber la faune. C’est cette adaptabilité qui fait de la bioacoustique une révolution.

Au total, ils recueilleront 276 heures d’enregistrements sur une période de six jours, couvrant des parcelles de conservation, de production d’huile de palme et une zone témoin.

Aix-en-Provence, France, février 2023.

L’objectif du projet est de mettre au point un moyen rapide, abordable et fiable d’évaluer directement l’état de la biodiversité dans un lieu donné, à la fois en termes de richesse des espèces (nombre de groupes d’espèces différents) et de leur abondance (nombre d’individus de chaque groupe d’espèces), et ainsi de recueillir des données sur l’état de la biodiversité, dont les investisseurs ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

La réponse se trouve dans les indices acoustiques. Un indice acoustique prend une caractéristique particulière d’un échantillon audio et la résume à l’aide d’une formule mathématique, de la même manière qu’un analyste financier peut utiliser des ratios et d’autres mesures afin de déchiffrer les comptes d’une entreprise. Les deux principaux avantages de cette méthode sont la possibilité d’utiliser des logiciels pour automatiser une grande partie du travail et le fait que l’équipement peut capter des sons qui se situent au-delà de la plage auditive humaine.

Après avoir comparé plusieurs indices, l’équipe de Green PRAXIS en a retenu trois. Le premier est l’indice de complexité acoustique, qui mesure les changements d’amplitude d’une période à l’autre. Pour l’essentiel, il s’agit d’une mesure de l’intensité sonore.

Le deuxième indice acoustique, l’entropie temporelle, mesure la concentration d’énergie dans un laps de temps donné et représente la « structure » d’un son.

Le troisième indice mesure le nombre d’événements acoustiques par seconde au-dessus d’un seuil donné. Il est utilisé pour détecter les sons répétitifs tels que les cris d’oiseaux.

Une couleur est ensuite attribuée à chaque indice : rouge pour le volume ou « l’intensité », vert pour l’entropie ou la « structure », bleu pour le nombre d’événements par seconde ou la « répétitivité ». En utilisant ces couleurs, l’équipe peut créer ce que l’on appelle des spectrogrammes de longue durée en fausses couleurs qui illustrent le paysage sonore en fonction des caractéristiques mesurées par les indices choisis.

Visualiser le bruit

Spectrogramme à couleur négative de longue durée. De gauche à droite : parcelles de contrôle, de conservation et de production d’huile de palme. La coloration rouge du graphe de la parcelle de production indique que celle-ci est bien plus bruyante que les deux autres sites du fait du bruit produit par les insectes. Les chiffres identifient le phénomène acoustique ci-dessus ou les espèces. Source : Green PRAXIS, avril 2023.

Contrairement à la parcelle de production, les spectrogrammes des parcelles témoin et de conservation sont plus bleus, témoignant ainsi d’un nombre significativement plus élevé d’événements acoustiques par seconde.

L’analyse des enregistrements révèle des périodes de plusieurs heures au cours de la journée où seuls des insectes ont été entendus sur les parcelles de production, ce qui confirme l’idée d’une altération de la faune dans les zones de production intensive d’huile de palme.

L’étape suivante de l’analyse de l’équipe Green PRAXIS est une représentation visuelle facile à lire des résultats. C’est cette capacité à prendre des mesures directes et à les analyser rapidement qui sera utile à ceux qui souhaitent contrôler la diversité des espèces, y compris les investisseurs.

La capacité à déployer à grande échelle des enquêtes acoustiques rapides et peu coûteuses restera essentielle, car elle permettra aux entreprises de mesurer et de communiquer l’impact de leurs activités, et offrira aux investisseurs un outil permettant d’identifier les entreprises les plus performantes et d’interroger sérieusement celles qui sont en retard.

