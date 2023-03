SaarLB poursuit sa quête du Mittelstand français

La banque régionale sarroise, ou SaarLB pour Saar Landesbank, inaugure ce lundi 27 mars son troisième site en France, à Lyon, après Paris et Strasbourg.

Sous la marque «la Banque Franco-Allemande» en France, et en miroir sous celle de «Deutsch-französische Bank» en Allemagne, SaarLB souligne sa double identité. Basée à Sarrebruck et active depuis plus de quatre-vingts ans en Allemagne, la banque a étendu ses activités commerciales à la France en 2002 et y dispose depuis 2006 d’une licence bancaire intégrale.

La banque souligne réaliser près de 50% de ses activités en France ou avec des clients français (outre la France et l’Allemagne, SaarLB est également présente au Luxembourg). Elle se présente ainsi selon Jochen Legleitner, gérant de la Banque Franco-Allemande, comme «l’interlocuteur des investisseurs allemands souhaitant travailler en France et vice-versa». Comme facilitateur des activités transfrontalières. SaarLB affirme cette identité binationale au travers du Pôle franco-allemand et de ses partenariats de coopération la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ou Oddo BHF.

SaarLB ouvre dans ce cadre officiellement un bureau en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, selon Jochen Legleitner, «affiche une forte concentration de petites et moyennes entreprises avec un fond de capital étranger, et notamment allemand, relativement élevé, ce qui en fait une région particulièrement attrayante». Le dirigeant loue en outre la puissance économique de la région ainsi que son «rôle de pionnier dans la transformation écologique de l’économie en France». Dès lors, Lyon et sa région «correspondant parfaitement à notre ADN» clame-t-il. SaarLB entend en premier lieu concentrer ses efforts dans la région sur les opérations avec la clientèle d’entreprises, et plus particulièrement les entreprises de taille intermédiaire.

Avant de déployer ses arguments sur ses autres pôles d’expertises que sont l’immobilier et les énergies renouvelables ou les projets d’équipement de la clientèle à statut public. A l’heure actuelle, vingt collaborateurs travaillent sur les trois sites français.

SaarLB n’a pas publié ses résultats 2002. Elle affichait à fin 2021 un total de bilan de 16,2 milliards d’euros pour un ratio de fonds propres durs CET1 de 13,2% et un résultat imposable de 45 millions d’euros sur l’exercice écoulé.