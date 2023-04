Le courtage d’assurance en Europe accueille un nouveau champion

Les dés sont jetés. Aon va pouvoir concrétiser son offre sur Willis Towers Watson (WTW) afin de donner vie au plus grand courtier d’assurance au monde, devant Marsh & McLennan. Annoncé il y a un an, ce projet de fusion des numéros trois et quatre mondiaux s’est heurté aux conditions des régulateurs en matière de concurrence, en particulier de la Commission européenne. «Nous avons utilisé ce temps pour aligner notre future équipe de direction autour d’une culture d’entreprise unique qui créera de nouvelles opportunités», a certifié Greg Case, le directeur général d’Aon, dans un communiqué. Augmentation des revenus, des marges et des flux de trésorerie, 800 millions de dollars de synergies de coûts, croissance du bénéfice net par action sont parmi les points clés de la fusion d’Aon et WTW.

Dans l’objectif de «finaliser leur rapprochement dès que possible au cours du troisième trimestre de 2021», les deux courtiers cotés ont annoncé mercredi avoir signé un accord définitif portant sur la vente des activités de réassurance et d’un ensemble de services de WTW dans le domaine des risques d’entreprise, du courtage, de la santé et des avantages sociaux. L’acheteur, un autre leader mondial des services d’assurance, de gestion des risques et de conseil, l’américain Arthur J. Gallagher, va débourser 3,57 milliards de dollars (2,95 milliards d’euros).

La transaction permet à Gallagher de se renforcer dans le courtage en réassurance, avec Willis Re très implanté au Royaume-Uni, mais surtout de faire son entrée sur le continent européen. Et globalement de le faire monter au troisième rang des courtiers.

Gallagher n’avait que de petites positions en Europe (Belgique, Norvège ou Suède). Il rachète des activités aux Pays Bas, en Espagne, mais surtout en Allemagne et en France. La Commission européenne a ainsi favorisé l’émergence d’un autre acteur mondial dans deux pays clés en Europe.

Dans l’Hexagone, il met la main sur les activités de conseil de WTW et l’essentiel de Gras Savoye (environ 85 % de son activité). Le nouvel ensemble Gras Savoye-Gallagher ne sera peut-être plus le numéro un national, mais pourrait servir de tête de pont sur le continent. En France, avec le remembrement d’Aon et le rapprochement de Siaci et Diot, les cartes seront rebattues d’ici à la fin de l’année.