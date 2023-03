BNP Paribas Cardif s’allie à Lemonade en assurance habitation

BNP Paribas Cardif mise sur une jeune pousse. Le bancassureur français a annoncé mardi s’associer à l’assurtech américaine Lemonade pour proposer une assurance multirisques habitation (MRH) 100% digitale disponible sur les sites de BNP Paribas Cardif et de Lemonade ainsi que son application. Cette offre, qui intègre les couvertures habituelles mais aussi des services spécifiques comme la possibilité d’adapter les garanties, est co-assuré par les deux acteurs.

Cette association s’inscrit dans les projets des deux sociétés. La filiale spécialiste de l’assurance du groupe BNP Paribas a indiqué dans son plan stratégique à horizon 2025 vouloir « mettre la technologie et l’intelligence artificielle au service de l’expérience client» en adaptant son offre pour l’intégrer «dans le parcours d’achat digital, avec des souscriptions simples et rapides, en réponse à une demande d’instantanéité du client, tout aussi attendue dans le suivi et le règlement des sinistres». Pour Lemonade, qui a débarqué en France en 2020, c’est une nouvelle manière d’accélérer sa croissance sur un marché très concurrentiel.