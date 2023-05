WWF France créé un fonds pour investir dans les forêts

WWF France lance Nature Impact, un fonds dédié basé sur la logique des Paiements de pratiques bénéficiant aux Services Écosystémiques (PSE) qui combine protection de la biodiversité et séquestration de carbone. L’initiative financera dans un premier temps des projets de préservation, restauration et gestion durable des forêts à haute valeur de biodiversité de France métropolitaine.

Le fonds espère apporter 40 millions d’euros en dix ans dans ces projets. WWF veut attirer des entreprises, collectivités et donateurs. La Banque Postale, le Groupe Bel, La Compagnie Fruitière, GRDF, Le Groupe Schmidt, La Française des Jeux, Parfums Christian Dior et TSE, Alliance of Digital Builder, Greenweez, AGX informatique, Clos Mally et Juratoys, membres du Club Entreprendre pour la Planète font partie des premiers contributeurs.

Un premier appel à projets sera lancé le 25 mai auprès des acteurs forestiers. Depuis quelques années, le WWF France expérimente des projets pilotes de PSE forestiers pour accompagner financièrement les propriétaires forestiers volontaires dans la préservation, la gestion plus durable, la restauration des forêts.