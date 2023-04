Le FRR cherche un prestataire ESG

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) lance un appel d’offres pour sélectionner un prestataire externe capable de mesurer, d’analyser, et de suivre le niveau de prise en compte de l’ESG de son portefeuille d’actifs financiers.

La prestation doit couvrir :

• Une analyse ESG, controverses et armement des portefeuilles du FRR intégrant des données quantitatives ainsi qu’une analyse qualitative dynamique, notamment des évolutions survenues entre deux années ou plus, rédigée par un analyste ESG une fois par an. Les sept portefeuilles de classes d’actifs du FRR ainsi que leurs sept indices de référence, seront communiqués au prestataire mi-décembre de chaque année pour une livraison du rapport en début d’année suivante.

• Une présentation synthétique au FRR en français de son rapport (présentation écrite de type PowerPoint et présentation orale).

• Restitution des données brutes : le titulaire fournit au FRR, dans un fichier au format Excel, les données brutes sous-jacentes à la constitution du rapport (y compris les tableaux et graphiques) ayant servi à mesurer et analyser l’empreinte environnementale et climat du portefeuille ainsi que celles de l’ensemble de l’univers couvert par le titulaire, à des fins de contrôle. Un accès à une base de données et à un dispositif d’alerte et d’information, un service d’assistance sont demandés.

Date limite de réception des offres : 22 mai 2023 - 12:00

Lire l’avis ici