Le fonds de pension KLP participe au lancement d’un fonds forêt

Le plus grand fonds de pension norvégien KLP (produits retraite et santé pour les collectivités locales et le secteur de la santé) investit 150 millions de couronnes (13 millions d’euros), ainsi que le gestionnaire d’actifs Investinor, dans la création du fonds 3K6 Skoginvest destiné aux entreprises forestières du pays.

Le fonds de 300 millions de couronnes sera géré par Investinor. Quatre start-up ont déjà été ciblées. Investinor va s’appuyer sur Shelterwood, une société d’investissement codétenue avec des acteurs de l’industrie forestière. Elle compte les entreprises Arbaflame et Store Norske Elementfrabrikker en portefeuille.

Les deux investisseurs estiment que l’industrie forestière norvégienne peut produire 3.600 milliards de couronnes (311 milliards d’euros) de valeur dans les vingt prochaines années avec de nouveaux débouchés dans la construction, l’énergie, la biochimie. Environ un tiers de la production est actuellement destinée à l’exportation, soit 80 milliards de couronnes (7 milliards d’euros). Les acteurs veulent relocaliser une partie des entreprises de transformation du bois, développer la chaîne de valeur en Norvège alors qu’une grande partie des exportations correspond à du bois non transformé.