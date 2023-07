Le fonds de pension des fonctionnaires d’Oklahoma cherche un gérant pour des conseils

Le fonds de pension des fonctionnaires d’Oklahoma (OPERS) et son fonds de pension pour les employés de la justice (URSJJ) lancent un appel d’offres pour sélectionner un gestionnaire d’actifs pour fournir des conseils sur ses investissements obligataires américains constrained core. Les deux fonds pension disposent des poches taux core US de 1,6 milliard de dollars et de 56,4 millions de dollars, à fin mai.

Les gérants doivent justifier d’une expérience suffisante de 10 ans, à travers la gestion d’un portefeuille d’au moins 10 milliards de dollars et de 5 milliards de dollars dans des produits de taux américains. Ils ont jusqu’au 11 août pour répondre à l’offre.

Le fonds de pension gère au total 94,7 milliards de dollars d’actifs placés à 34% en actions US grandes capitalisations, 6% en actions US petites capitalisations, 28% en actions internationales grandes capitalisations, et 32% en produit de taux.