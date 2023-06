La Cavamac sélectionne trois gérants pour sa poche actions internationales

Après un appel d’offres, la caisse d’allocation vieillesse des agents d’assurance, la Cavamac (1,5 milliard d’euros à fin 2021) retient Schroder IM et UBP AM, Axa IM pour de mandats de gestion de fonds dédiés actions internationales (total 172 millions). Les trois gérants assureront la reprise et la gestion de deux OPC de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) " dédiés " à la CAVAMAC et destinés quasi exclusivement à la caisse (un fond chacun). Un des gérants sera titulaire d’un mandat dit stand by.