Le projet de loi Industrie verte, adopté par les députés en première lecture dans la nuit de vendredi à samedi 22 juillet, a permis de faire passer l’amendement 483 exigeant la présentation d’une stratégie climat des entreprises cotées et son approbation par les actionnaires. Ces « Say on climate » seraient soumis au vote consultatif des actionnaires tous les trois ans pour la présentation du plan d’action et tous les ans pour le rapport présentant sa mise en œuvre. Le contenu et les modalités de la présentation de la stratégie climat et durabilité seraient fixés par décret en Conseil d’État

Le projet de loi doit être discuté à la rentrée par les députés et les sénateurs (qui ont voté le texte en juin) pour trouver un terrain d’entente, en vue d’une adoption définitive et d’une promulgation prévue pour fin octobre. Un autre amendement demandant d’abaisser le seuil de détention de capital à 0,25% pour le dépôt d’une résolution externe a été rejeté par l’Assemblée.

L’amendement généralisant les « Say on climate » a été âprement défendu par le député Renaissance Alexandre Holroyd (également président de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts), avec le soutien du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) qui l’a inspiré. « Une grande victoire pour le climat ! », savoure-t-il sur Twitter. Après avoir été rejeté en Commission début juillet, l’amendement a été de nouveau soumis au débat public ainsi que d’autres amendements identiques. L’amendement du député Holryod a convaincu les députés dans la soirée de vendredi, malgré l’avis défavorable du rapporteur Damien Adam et du ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure. « C’est la première fois qu’un amendement suscite autant de discussion et d’intérêt dans ce projet de loi. Quelle magie monsieur Holroyd ! Quelle chance ! », a félicité Sophia Chikirou, députée La France Insoumise, non sans ironie, après douze minutes d'échange entre le député, le ministre et le rapporteur.

Passe d’armes

« J’appelle à ne pas voter votre amendement mais je vais continuer à vous aimer », a lancé dans un premier temps le ministre au député. Roland Lescure redoute que les entreprises françaises et la place de Paris soient pénalisées en termes de compétitivité si la France devient le seul pays au monde à adopter cette règle. Il estime que le texte est inutile alors que la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) et le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance (CSDDD) vont déjà demander aux entreprises de publier des informations de durabilité. Le ministre et le rapporteur craignent également que des grands investisseurs « comme Blackrock » puissent disposer d’un pouvoir de décision sur les stratégies climat des entreprises en étant les « moins disants ».

Pour le député Holryod, les entreprises n’iront pas se faire coter ailleurs car les droits et pouvoirs des actionnaires sont déjà beaucoup « plus puissants » à Londres, Amsterdam qu’à Paris. La présentation des stratégies climat viendra également des entreprises et non de « fonds activistes ». Les investisseurs se prononceront à titre consultatif. Pour le député, l’amendement ne fait pas doublon avec les textes européens qui exigent juste un reporting. Enfin, selon lui, Blackrock sert « d’épouvantail ». Le plus grand gérant au monde ne vient pas discuter dans les assemblées générales des entreprises françaises, mais parle directement au management. « Ce sont les fonds et actionnaires français qui participent aux assemblées générales, il est essentiel de favoriser ce dialogue, ici, en France », a-t-il défendu.

En 2022, dix entreprises en France ont soumis leur plan de décarbonation à l’approbation de leurs actionnaires dans le cadre d’une résolution « Say on Climate », a rappelé en mars dernier la Commission climat et finance durable de l’AMF. En 2022, TotalEnergies a présenté sa stratégie aux actionnaires mais a refusé d’inscrire à l’ordre du jour un projet de résolution externe. « Il s’agit en effet bien d’une spécificité française », notait l’AMF, alors que BP, Shell et Equinor avaient accepté de faire voter des résolutions d’actionnaires. En 2023, neuf « Say-on-climate » ont été présentés par des entreprises françaises pour 23 résolutions d’entreprises dans le monde. Elles ont été approuvées en moyenne à 93% par les investisseurs français, selon le FIR.