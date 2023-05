Le fonds de pension ABP choisit la gestion passive face à l’explosion des frais

ABP, le fonds de pension des fonctionnaires et des salariés de l'éducation aux Pays-Bas (470 milliards d’euros d’actifs sous gestion) va basculer l’essentiel de son portefeuille d’actions et obligations cotées vers de la gestion passive et des fonds indiciels pour répondre à la hausse « significative » de ses coûts de gestion. Le transfert doit commencer cette année. ABP faisait partie des derniers fonds de pension néerlandais à conserver une gestion active. « Nous avons été jusqu’à présent un investisseur actif. Maintenant, nous faisons plus attention à nos coûts et nous voulons éviter des approches compliquées pour atteindre nos objectifs », explique Jos van Dijk, la porte-parole du fonds au site d’informations top1000funds.com.

Les frais de gestion ont atteint 5,6 millions d’euros en 2021 contre 3,5 millions en 2020. Cette hausse est liée aux très bons résultats du portefeuille et à la gestion alternative. « Bien que les résultats obtenus soient élevés, les frais grimpent à un niveau tel qu’ils sont de plus en plus difficiles à justifier à nos bénéficiaires et parties prenantes », indique ABP.

Le fonds de pension va conserver de la gestion active « si nous avons assez de preuve, qu’après déduction des coûts, les gérants contribuent structurellement davantage à l’atteinte de nos objectifs qu’un investissement dans des indices », affirme ABP qui a notamment revu sa politique climat en décembre 2022 et cessé d’investir dans les fossiles depuis 2021.

