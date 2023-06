La vision de Sienna Real Estate : investissements immobilier durables et réussite collaborative

Nous sommes un gestionnaire d’investissement indépendant opérant dans sept bureaux en Europe et un en Asie. Ce réseau local et mondial nous permet d’offrir des solutions d’investissements à nos clients où qu’ils se trouvent. Par exemple, si un investisseur néerlandais souhaite s’implanter en Espagne, nous pouvons immédiatement le mettre en contact avec notre équipe de Madrid. De la même manière lorsqu’un investisseur international souhaite investir en Europe, nous disposons déjà d’une couverture très étendue de ce marché. Qu’il s’agisse d’investisseurs locaux cherchant à s’implanter sur d’autres marchés ou d’investisseurs internationaux désireux de s'établir et de constituer leur portefeuille dans de nouveaux pays, notre équipe est là pour les aider. Nous fournissons tous les services de gestion d’acquisition ainsi que de gestion d’actifs immobiliers, associés à la connaissance du marché local de nos bureaux et à une équipe sur le terrain pour aider directement les clients. Ce service interne fait de nous un partenaire fiable tout au long du cycle de détention et permet de rationaliser et de simplifier les choses pour le client.

Où voyez-vous des opportunités en ces temps incertains ?

Dans la durabilité, ce qui n’est pas toujours facile. Comme nous gérons pour le compte d’investisseurs institutionnels, nous sommes capables de respecter les politiques ESG propres à nos clients. De ce fait, nous avons l’expérience de programmes ESG, connaissons différentes approches et méthodes, ce qui nous permet de maîtriser les meilleures pratiques et d'être un bon sparring-partner pour nos investisseurs. Ce que nous avons remarqué au fil du temps, c’est que l’accent est très souvent mis sur l’E et moins sur le S et le G. C’est logique dans l’immobilier, où la durabilité et la biodiversité sont des facteurs essentiels. Mais c’est aussi là que nous pouvons prendre des mesures importantes pour mettre en œuvre nos politiques sociales et de gouvernance. Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes internes ESG pour élaborer des politiques qui couvrent toutes les bases et s’alignent sur les engagements forts de nos clients et de notre actionnaire GBL (Groupe Bruxelles Lambert).

Quels sont les avantages pour vous et vos clients de faire partie de la famille Sienna ?

Sienna Real Estate fait partie de Sienna Investment Managers. Nous travaillons aux côtés d’autres expertises telles le private equity, la dette privée, le capital-risque ou encore la gestion de fonds de pension et de produits d'épargne français. Dans le cadre de ce grand ensemble, des synergies se créent entre ces expertises de Sienna.

En synthèse : avec nous, vous bénéficiez d’une approche sur-mesure en tant qu’investisseur. Ensemble, nous étoffons chaque jour une plate-forme paneuropéenne indépendante et engagée dans la durée auprès de ses partenaires et qui offre des possibilités d’investissement sur l’ensemble des classes d’actifs. Vous n’avez pas besoin de faire des due diligences très nombreuses avec de multiples sociétés de gestion pour trouver des solutions à vos différents besoins d’investissement; nous agrégeons d’ores et déjà un bon nombre d’expertises en interne