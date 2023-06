La dette infrastructure « high return », outil puissant de financement de la transition énergétique

Romain Vélon, Fund Manager, Sienna Private Credit -

Avec le relèvement récent à 42,5% d’ici 2030, de son objectif concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, l’Union européenne donne un signal très fort en faveur d’un renforcement des moyens à allouer. Mais a-t-elle les moyens de ses ambitions, alors que les conditions financières offertes aux acteurs du secteur sont désormais moins généreuses ? Ces derniers vont devoir diversifier encore leurs sources de financement et, dans cette perspective, la dette infrastructure « high return », qui se positionne en termes de couple rendement-risque entre la dette senior et l’equity, jouera un rôle essentiel.

Un accès aux financements traditionnels plus limité

Depuis 2022, le contexte économique et politique, avec la hausse des taux, ainsi que l’instabilité géopolitique et macroéconomique grandissante, a en effet drastiquement changé, limitant l’accès aux financements traditionnels, en dette comme en fonds propres. Dans le même temps, l’inflation des coûts, de construction en particulier, renchérit les dépenses d’investissement. Les banques privilégiant une approche plutôt conservatrice des risques et donc du dimensionnement de la dette, couvriront ainsi à l’avenir une part plus faible des besoins d’investissement des industriels de la transition énergétique. De même, la taille des producteurs, souvent indépendants (IPP), pouvant être modeste, leur accès aux fonds propres est par nature limité. L’univers des infrastructures d’énergie renouvelable est en effet très morcelé. Il présente un profil différent de celui des infrastructures de transport par exemple, composé de groupes de BTP aux moyens financiers conséquents. Cet accès aux fonds propres devient d’autant plus difficile, que les fonds de private equity souhaiteront, afin de maintenir leurs TRI (rendements) cibles, accentuer leur levier et donc réduire leurs apports en capitaux propres.

Un déficit de financement des projets grandissant

Le gap de financement des opérations menées par ces producteurs indépendants va donc s’élargir. Or beaucoup d’Etats européens ne seront pas en mesure de compenser ce déficit, d’apporter par exemple les fonds publics nécessaires à des mécanismes de soutien sécurisant les revenus à travers des prix garantis. Aussi, déployer aujourd’hui une offre de financement complémentaire permet de répondre à une réelle demande et la dette infrastructure « high return » présente des perspectives attractives pour les investisseurs institutionnels.

Ronald Gaultier, Investment Director, Sienna Private Credit



-

En termes de maîtrise des risques, la structuration des projets, qui résulte de négociations de gré à gré avec les industriels, offre une bonne prévisibilité des flux de revenus, parfois sur plusieurs dizaines d’années, même si le risque de variation des prix doit être pris en compte. La dette infrastructure bénéficie d’ailleurs d’un traitement favorable dans le cadre du calcul par les assureurs de leur niveau de fonds propres requis, au regard de la directive Solvabilité 2.

Une adaptation de l’instrument de financement au risque anticipé

En amont, durant le processus de due diligence, l’analyse de chaque projet doit permettre d’en évaluer le risque, afin d’écarter les projets jugés trop risqués, dont le business plan n’apparaîtrait pas suffisamment résistant à certains scénarios de stress, et de définir l’instrument de financement le plus adapté. Selon le niveau de risque anticipé, le choix se portera sur un financement subordonné, soit une dette complémentaire de celle de la banque, ou sur un financement senior, qui offre aux investisseurs une priorité sur les actifs en cas de défaut (l’ordre dans lequel ils seraient désintéressés). La démarche consiste ainsi à structurer le financement en dette junior ou « senior stretch* », selon les caractéristiques des projets. Cette adaptabilité de l’instrument de financement au risque anticipé de chaque projet est l’un des atouts d’une stratégie de dette infrastructure « high return ».

Pour les investisseurs, cette opportunité s’inscrit dans un contexte de nécessaire évolution des allocations, alors que la baisse des valorisations sur les actifs de taux incite à renforcer cette classe d’actifs et que les actions paraissent très fortement valorisées, tandis que sur le non-coté, la tendance haussière du marché immobilier s’est interrompue et que le private equity est entré dans une phase d’incertitudes. En termes de rendement, l’attractivité de la dette infrastructure « high return » se trouve renforcée par la hausse des taux de référence (le taux Euro Mid-Swap 10 ans a augmenté de plus de 250 bps depuis janvier 2022), qui a considérablement réduit l’écart de rendement avec les investissements equity.

Un déploiement sur l’ensemble des marchés européens

L’ambition de l’Union européenne concernant la transition énergétique et les échéances fixées plaident pour une accélération du développement des acteurs de ce secteur. Sienna Private Credit bénéficie de ce mouvement, créateur de nombreuses opportunités d’investissement, pour déployer ses financements sur l’ensemble des marchés européens. Grâce aussi au réseau tissé dans cet univers au fil des ans, plus de 80% des opérations menées par son équipe dédiée en 2022 l’ont été hors de France, en particulier en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Italie et en Espagne.

En outre, la focalisation de cette stratégie de dette infrastructure « high return » sur la transition énergétique répond au besoin des investisseurs de réallouer une partie de leurs portefeuilles vers cette thématique, dans le cadre de leur politique d’investisseur responsable. Les fonds spécialisés dans la transition énergétique de Sienna Private Credit sont d’ailleurs à ce titre référencés « Article 9 » selon le règlement européen SFDR.

*Senior stretch : instrument équivalent à une dette unitranche.