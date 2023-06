WisdomTree lance son dixième fonds thématique

WisdomTree a annoncé ce 12 juin le lancement du fonds indiciel coté WisdomTree Renewable Energy Ucits ETF. Ce véhicule thématique cherche à répliquer le prix et la performance de rendement (avant les frais et dépenses) de l’indice WisdomTree Renewable Energy Index. Cet indice réplique lui la performance d’entreprises mondiales impliquées dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables dans le cadre de la mégatendance de l'électrification et de la décarbonation. Ces dernières répondent aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree. Le fonds est classé article 9 dans le cadre de la réglementation SFDR.

La sélection des actions qui composent l’indice s’appuie sur les données de marché produites par Wood Mackenzie. Pour être admise dans l’indice, une entreprise doit être impliquée dans une ou plusieurs des parties de la chaîne de valeur ci-dessous :

-Les facilitateurs : Les éléments constitutifs de l’exploitation efficace d’un réseau d’énergie renouvelable, y compris les systèmes de stockage d’énergie par batterie, les opérateurs de réseau et le recyclage.

-Les matériaux bruts : Les fournisseurs de matériaux bruts clés comme l’acier, le cuivre et l’aluminium.

-La fabrication : Les fabricants de modules tels que le silicium polycristallin pour les panneaux solaires, les pales et les tours pour les éoliennes et les câbles haute tension pour les réseaux de transport d’électricité.

-L’application : Les entreprises générant de l’énergie renouvelable et développant de nouveaux projets pour accroître la capacité de production.

-Les technologies émergentes : Les entreprises innovantes dans le secteur des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire flottants, les batteries solides ou les électrolyseurs pour la production d’hydrogène.

Le fonds est coté aujourd’hui à la Börse Xetra et la Borsa Italiana, et sera coté au London Stock Exchange le 13 juin 2023. Le total des frais sous encours est de 0,45%.