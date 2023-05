Un conseiller en investissement américain sanctionné pour l’utilisation d’ETF à effet de levier

Le régulateur américain des marchés financiers, Securities & Exchange Commission (SEC), a infligé des amendes respectives de 195.228 et 738.113 dollars à l’encontre du conseiller en investissement américain Classic Asset Management et son représentant Douglas Schmitz. Ils ont été sanctionnés pour avoir failli à leur devoir fiduciaire en investissant dans des fonds indiciels cotés (ETF) à effet de levier dans le cadre de la gestion discrétionnaire de comptes de clients.

Or, selon la SEC, les investissements dans ces produits l’ont été sur des périodes étendues entre 2017 et fin 2020 et étaient souvent concentrés de façon importante. Ce, alors que les prospectus des ETF à effet de levier utilisés avertissaient de divers risques, notamment du fait que ces ETF étaient conçus pour être détenus pendant une durée maximale d’un jour de négociation et nécessitaient un suivi fréquent.

La SEC a estimé que Classic Asset Management et Douglas Schmitz n’avaient pas compris les caractéristiques particulières des ETF à effet de levier et donc n’avaient pas de raison de penser qu’investir dans ces produits était dans le meilleur intérêt de leurs clients. Le régulateur note une absence de surveillance de la performance des investissements réalisés dans ces produits et que par conséquent, Classic Asset Management et Douglas Schmitz n’ont pas pu évaluer si ces investissements ont été faits dans l’intérêt de leurs clients.