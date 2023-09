Tuttle Capital dégaine un ETF anti-woke

Le fournisseur américain de fonds indiciels cotés Tuttle Capital, connu pour ses précédents ETF investissant à l’inverse des positions de la fondatrice d’Ark Cathie Wood et des recommandations de l’animateur Jim Cramer (ETF qui sera liquidé le 11 septembre, ndlr), récidive avec le lancement prochain de deux fonds. Selon des documents transmis ce mardi au régulateur américain des marchés financiers Securities and Exchange Commission, Tuttle Capital envisage de lancer deux ETF dénommés Tuttle Capital Inverse Socially Conscious et Tuttle Capital Self Defense Index.

Le premier est un ETF qui sera coté sous le symbole GWGB, acronyme de Go Woke, Go Broke, qui sous-entend que les investisseurs se ruinent en investissant sur des titres considérés comme « woke ». L’orientation politique des entreprises sera un critère prépondérant de l’ETF puisqu’il investira dans des sociétés aux vues conservatrices ou politiquement neutres tandis qu’il vendra à découvert les actions d’entreprises « woke » et trop concentrées sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le second ETF investira dans des entreprises cotées impliquées dans la fabrication, l’entretien et la distribution d'équipements et de services de défense des personnes et des forces de l’ordre.