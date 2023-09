Robeco débauche le responsable des ETF de Fidelity International pour développer sa future plateforme ETF

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco a nommé, ce lundi, Nick King en qualité de responsable des fonds indiciels cotés (ETF). Il prendra ses fonctions en octobre. La société de gestion néerlandaise ambitionne d’établir et développer une plateforme d’ETF dans le cadre de sa stratégie 2021-2025.

Nick King occupait les fonctions de directeur des ETF depuis juin 2015 au sein de Fidelity International et a également travaillé sur ce segment chez BlakcRock où il a officié aux postes de gérant de portefeuille et responsable de la recherche produits et de l’innovation.

Chez Robeco, il sera rattaché à Ivo Frielink, responsable des produits stratégiques et du développement commercial chez Robeco. «Les ETF intéressent de plus en plus les investisseurs à travers le monde. Pour répondre à cet intérêt grandissant et compléter ses capacités existantes dans le cadre des fonds communs de placements et des mandats, Robeco juge pertinent de développer une gamme dédiée à ce type de produits», a indiqué ce dernier dans un communiqué.