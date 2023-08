Le fournisseur d’ETF thématiques Rize ETF lance deux ETF article 9 : Global Sustainable Infrastructure et USA Environmental Impact.

Le premier est un fonds axé sur le développement d’infrastructures mondiales qui ont des objectifs à la fois économiques, environnementaux et sociaux. Il est investi dans des entreprises qui soutiennent et améliorent l’infrastructure des économies développées, ainsi que dans celles qui sont à la tête d’initiatives vitales en matière d’infrastructures dans les marchés émergents.

Le second ETF se consacre à la promotion de la transition écologique aux Etats-Unis. Le fonds met l’accent sur les entreprises qui mettent au point des produits, des technologies et des solutions essentiels pour répondre aux problèmes environnementaux et climatiques les plus urgents. Cet ETF couvre divers secteurs : les énergies renouvelables, l’hydrogène, l’efficacité énergétique, les véhicules électriques, les technologies de pointe en matière de batteries, la gestion de l’eau propre, les solutions en matière de déchets et la promotion d’une économie circulaire.

Ces deux produits sont cotés sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse dès le 29 août.

