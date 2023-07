LGIM lance un fonds indiciel ESG excluant le secteur des combustibles fossiles

Legal & General Investment Management (LGIM), la société de gestion de l’assureur éponyme, vient d’annoncer le lancement d’un fonds indiciel ESG excluant les entreprises dans le secteur des combustibles fossiles. Le gérant s’est associé avec The National Trust, association chargée de la conservation du patrimoine britannique, afin de créer cet indice. Ce véhicule est destiné aux investisseurs britanniques dont les fonds de dotation et les organismes de charité, les plateformes et les gérants de fortunes.

Le fonds dénommé Legal & General Future World ESG Developed Fossil Fuel Exclusions Index Fund investira dans des actions britanniques et mondiales. Ce véhicule indiciel intégrera des approches ESG visant à exclure les entreprises dans le secteur des combustibles fossiles et à augmenter l’exposition aux entreprises ayant des bonnes pratiques ESG.

La politique d’exclusion évitera toutes les entreprises fossiles dans les secteurs de l’énergie, des mines et les utilités. Le fonds respectera également le « Climate Impact Pledge » du gérant, visant à identifier et investir dans des entreprises montrant un progrès crédible dans la transition vers une économie bas-carbone. En 2022, LGIM a identifié et classé près de 5000 entreprises dans une vingtaine de secteurs critiques dans le changement climatique en matière de leurs engagements d’atteindre la neutralité carbone, la compétence du conseil d’administration, la stratégie et la transparence.

LGIM gérait plus de 1200 milliards de livres sterling au 31 décembre 2022.

