Les ETF obligataires tirent de nouveau le marché

Deux fois plus. En Europe, c’est approximativement le rapport entre les flux hebdomadaires de souscriptions engrangés par les ETF (Exchange traded funds) obligataires et les véhicules listés en actions, selon le dernier classement de TrackInsight. La semaine dernière (du 15 au 19 mai), les véhicules de taux ont attiré un peu plus de 1,8 milliard d’euros de collecte nette, tandis que les ETF actions collectaient 529 millions d’euros. Sur un mois glissant, la tendance est la même : les fonds cotés exposés aux marchés de taux affichant 3,3 milliards de flux entrants contre 2,2 milliards pour les véhicules adossés au marché actions. Néanmoins, ces derniers conservent une large avance, puisque leurs actifs sous gestion dépassent 981 milliards d’euros contre 342 milliards pour les ETF obligataires.

Plus en détail, la qualité de la signature des émetteurs sous-jacents a fait la différence : les ETF de crédit (émissions d’entreprises) les mieux notés (Investment grade - IG) engrangent 819 millions d’euros suivis par les ETF exposés aux papiers d’Etat (IG) qui captent sur une semaine 514,7 millions d’euros distançant ainsi les autres catégories de véhicules.

Sur cette même semaine, iShares $ Corp Bond Ucits ETF (Dist) USD (Ticker - LQDE) géré par la filiale de BlackRock se classe en tête du classement des plus importantes collectes européennes pour afficher 230,5 millions de flux nets rassemblés, suivi par un autre véhicule de ce fournisseur, iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) USD (Ticker - SEML) avec 195,8 millions de souscriptions nouvelles.

Cette dynamique obligataire anime également le marché mondial. Selon les chiffres de TrackInsight, les véhicules obligataires ont engrangé sur cette même semaine 5,4 milliards de dollars et les ETF actions 3,4 milliards. Depuis début mai, les stratégies obligataires affichent plus de 16 milliards de dollars de flux entrants tandis que les ETF actions ont rassemblé 4,5 milliards de souscriptions nouvelles. iShares décroche également la tête du classement des plus importants collecteurs hebdomadaires mondiaux, son ETF iShares Russell 2000 ETF USD (Ticker – IWM) accueillant 1,8 milliard de flux entrants.