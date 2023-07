Les ETF européens battent leur record à plus de 1.600 milliards de dollars sous gestion

L’industrie des ETF (Exchange-traded funds) continue de pousser ses pions. Selon les données de ETFGI, les actifs sous gestion portés par les fonds listés en Europe ont un atteint un nouveau record à 1.630 milliards de dollars sous gestion à fin juin. Le dernier rapport du fournisseur de données fait état d’une augmentation de 14,6 % entre janvier et juin 2023, les encours à fin 2022 s’affichant à 1.420 milliards.

Marché de flux, le marché connaît son neuvième mois consécutif de flux entrants. Les ETF en Europe ont accueilli sur le seul mois de juin, 10,2 milliards de collecte nette, les souscriptions semestrielles depuis janvier représentant un peu plus de 72 milliards de dollars.

Plus en détail, les ETF actions rassemblent quelque 36,5 milliards de dollars sur les six premiers mois de l’année tandis que leurs pendants obligataires affichent 33,1 milliards d’argent nouveau. Les investisseurs ont privilégié les marchés de taux depuis le début de l’année, les souscriptions semestrielles en 2022 atteignant respectivement 50 milliards et 11,3 milliards de dollars.

Autre tendance en Europe, l’installation des ETF gérés activement. Ces véhicules listés ont attiré 491 millions de dollars au cours du mois de juin, soit depuis le début de l’année une collecte nette de 3,42 milliards de dollars. Des chiffres à rapprocher des 389 millions de dollars de flux entrants réalisés sur la même période en 2022.