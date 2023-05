Les ETF actifs engrangent plus de 7 milliards de dollars de flux nets en avril

La tendance est solide. Les ETF (exchange-traded funds) gérés activement continuent leur progression et affichent leur 37ème mois consécutif de collecte nette en avril. Le dernier rapport d’ETFGI indique qu’au niveau mondial, les souscriptions nettes à destination des ETF gérés activement ont atteint 7,36 milliards de dollars sur le seul mois d’avril. Depuis le début de l’année, ce sont pas moins de 43,5 milliards de dollars qui ont été alloués à ces fonds listés. Selon le collecteur de données, leurs actifs sous gestion ont augmenté de 1,6 % en un mois, passant de 538 milliards de dollars fin mars à 547 milliards à fin avril.

ETFGI répertorie 1.980 ETF actifs, cotés sur 33 Bourses, et issus de 366 fournisseurs. Plus en détail, ce sont les ETF exposés aux marchés actions qui remportent l’intérêt des souscripteurs : leurs flux entrants nets atteignent 5,79 milliards sur le mois d’avril, tandis que les ETF obligataires gérés activement ont attiré sur ce même mois 1,39 milliard de dollars. C’est un ETF obligataire, JPMorgan Equity Premium Income ETF qui affiche la plus importante collecte mensuelle à 1,56 milliard de dollars.