Le premier ETF garanti est créé aux Etats-Unis

Outre-Atlantique, alors que les ETF (Exchange-traded funds) sont aux particuliers américains ce qu’est l’assurance-vie aux épargnants français, un outil de préparation à la retraite hors normes, le fournisseur Innovator Capital Management qui rassemble 13,5 milliards de dollars sous gestion s’est imposé comme le champion des ETF garantis.

Ses gammes Power Buffer ou Ultra Buffer se sont déjà arrogé une belle popularité en offrant une protection partielle des capitaux investis jusqu’à un certain seuil de baisse du marché répliqué (respectivement jusqu’à -15 % et entre - 5 et - 35 %).

Le Financial Times rapporte que le gestionnaire vient de franchir une étape. Le nouveau Innovator US Equity Principal Protected répliquera le S&P500 pour offrir une protection à 100 % contre la baisse de l’indice sur une période de deux ans.

Pour y parvenir, pas de miracle, le recours à des dérivés s’impose. Une construction qui porte les frais de gestion annuels à 79 points de base. Au même titre que les autres produits proposés par Innovator et ses concurrents, les investisseurs renoncent à percevoir les dividendes et acceptent une limitation dans la performance délivrée par cet ETF. L’article du Financial Times fait mention d’après les estimations de Graham Day, directeur des investissements d’Innovator, d’un plafond de 15 % à 18 % sur une période de deux ans ou de 7,1 % à 8,8 % sur une base annuelle.