Le nombre d’utilisateurs particuliers d’ETF devrait croître de 32% cette année en Europe

La particularité du marché européen des ETF, ces fonds cotés en Bourse et qui suivent la performance d’un indice, est qu’il est relativement peu utilisé par les investisseurs particuliers, contrairement à celui des Etats-Unis. Cet état de fait évolue cependant progressivement et ce changement devrait encore s’accélérer cette année. C’est en tout cas une des conclusions d’un sondage qui a été réalisé par YouGov et commandé par le leader mondial en la matière, BlackRock, auprès d’un peu plus de 16.500 adultes dans 14 pays européens*. Selon BlackRock, trois grandes tendances peuvent être tirées du sondage : «les marchés des ETF en Europe ont la capacité de croître à un rythme soutenu ; les ETF sont de plus en plus utilisés comme point de départ dans l’investissement ; les investisseurs en ETF sont de plus en plus jeunes».

Quelques calculs ont été réalisés par BlackRock pour appuyer ces conclusions : le marché allemand est sans contexte celui qui a crû le plus vite grâce au développement des plateformes de distribution numérique de produits d’investissements et des plans d'épargne en ETF qui gagnent en popularité dans le pays. Selon ses extrapolations, un peu plus de deux millions d’Allemands, qui n’investissent pas aujourd’hui dans des ETF, ont indiqué qu’il était très probable qu’ils investissent dans un ETF au cours des 12 prochains mois, représentant une croissance relative potentielle de 22% du marché allemand des ETF. Ceci est à mettre en relatif avec une croissance envisagée de 32% du nombre d’investisseurs dans les ETF en Europe au cours des 12 prochains mois**.

La zone qui devrait être la plus dynamique désormais pourrait bien être la péninsule ibérique composée de l’Espagne et du Portugal. Dans ces pays, la pénétration du marché des ETF y est faible, selon BlackRock. Un peu plus d’un million de personnes se disent fortement susceptibles d’investir dans un ETF au cours des 12 prochains mois, ce qui représente une croissance relative de 64 % du marché espagnol et portugais des ETF. La France, la Belgique et les Pays-Bas affichent un taux de croissance combiné élevé (42 %) et le taux de croissance du Royaume-Uni est estimé à 56 % par la société de gestion.

La génération Z et la génération Y apparaissent comme un moteur de croissance pour le marché européen des ETF, alors qu'à l’heure actuelle, les ETF sont largement détenus par la tranche d'âge des 35-54 ans, explique BlackRock dans son étude. Les investisseurs âgés de plus de 35 ans représentent 63 % des détenteurs actuels d’ETF, selon YouGov. BlackRock estime que ce rajeunissement des utilisateurs d’ETF peut s’expliquer par la plus grande familiarité de cette génération avec l'émergence des plateformes d’investissement en ligne et sa plus grande aisance à prendre ses propres décisions d’investissement. En Europe, le marché numérique représente aujourd’hui près de 2 000 milliards de dollars d’actifs (ETF inclus mais pas seulement). Selon Jane Sloan, responsable d’iShares et de la gestion indicielle pour la région EMEA, la part des 18-34 ans représentera 54% des nouveaux investisseurs en ETF cette année.

* Taille de l'échantillon : 16 542 adultes répartis entre l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Travail sur le terrain : du 12 août 2022 au 8 février 2023. L’enquête a été réalisée en ligne. Les chiffres ont une pondération égale pour produire une valeur «moyenne». Tous les calculs ont été effectués par BlackRock

** L’'expression «12 prochains mois» fait référence à la date à laquelle la recherche a été effectuée, et non à la date d’aujourd’hui. L'étude a été réalisée du 12 août 2022 au 8 février 2023.