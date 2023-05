La performance hebdomadaire des ETF technologiques a été largement dopée par Nvidia

La flambée boursière de Nvidia jeudi 25 mai a entraîné dans son sillage les ETF actions focalisés sur les thématiques technologiques, en particulier le secteur des semi-conducteurs. Après avoir annoncé des objectifs de revenus supérieurs de 50 % aux prévisions du marché sur fond d’essor de l’intelligence artificielle (IA), le spécialiste américain des cartes graphiquesa vu son cours bondir de plus de 27 % entre jeudi et vendredi dernier. Ce qui a profité aux quelque 74 ETF du marché européen dont plus de 5 % du portefeuille est investi dans la valeur star du moment.

Selon les données de Trackinsight (inventaire à fin avril, sur le périmètre des ETF de réplication physique), deux véhicules détiennent même plus de 10 % de Nvidia : l’ETF VanEck Semiconductor Ucits – USD (ticker SMH, 960 millions d’euros d’encours), qui progresse de 11,3 % sur la semaine dernière, et l’ETF Amundi S&P Global Information Technology ESG Ucits (ticker WELU, 177 millions d’euros), qui s’octroie 6,1 %. Le poids lourd du segment, l’ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector Ucits – USD (ticker IUIT) et ses 3,4 milliards d’euros d’encours, exposé quant à lui à hauteur de 8,21 % à Nvidia, signe également une progression de près de 6,2 % sur la semaine. Les fonds cotés liés aux thématiques de l’IA, du métavers, de la cybersécurité ou des nouvelles mobilités tirent également leur épingle du jeu.

Ces belles performances de la fin de semaine dernière ne se sont toutefois pas traduites par un afflux de souscriptions. Selon Trackinsight, les ETF européens détenant plus de 5 % de Nvidia ont certes attiré quelque 114 millions d’euros, mais sans que ce soit la conséquence des annonces du spécialiste des composants électroniques puisqu’ils enregistrent une légère décollecte sur les deux derniers jours de la semaine. Les flux se sont en effet une nouvelle fois dirigés vers les ETF obligataires, qui captent 1,23 milliard d’euros sur la semaine. Sur le mois de mai (données arrêtées au 26 mai), la collecte obligataire atteint 4,67 milliards, contre 2,88 milliards pour les ETF actions. Une donne qui pourrait s’inverser en juin si les valeurs technologiques continuent de briller comme ces derniers jours.