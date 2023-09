KraneShares et Rockefeller AM lancent un ETF sur l’économie bleue

KraneShares, le fournisseur des ETF spécialisés sur la Chine et le climat, et Rockefeller Asset Management, le gérant d’actifs du groupe financier éponyme, viennent de s’allier afin de lancer un ETF sur l’économie bleue. Dénommé KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF, ce fonds investira dans des entreprises cotées engagées dans des activités dépendantes sur l’océan et les ressources océaniques. Il sera sous-conseillé par Rockefeller AM.

A lire aussi:

Le fonds cherche à générer des rendements tout en améliorant la santé de l’océan à travers l’engagement actionnarial sur la prévention de la pollution, la transition carbone et la conservation océanique. Il investira dans des secteurs tels que l’aquaculture, la pêche commerciale, la gestion de déchets, les énergies renouvelables et la logistique.

Rockefeller AM disposait de près de 12 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2023.

A lire aussi: