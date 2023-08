JP Morgan AM lance deux ETF article 9

JP Morgan a lancé deux ETF durables activement gérés pour compléter sa plateforme ETF actions Research Enhanced Index de 7 milliards de dollars, selon la presse britannique. Le JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JSEG) et le JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (JSEU) respectent les exigences des indices Paris-aligned benchmark et utilisent une approche best-in-class. Les deux fonds ont été créés sur mesure en partenariat avec MSCI et son classés article 9 SFDR, à la foi au niveau de l’indice et du portefeuille.

Les secteurs et les entreprises controversés ont été exclus des indices et de l’univers de référence global, et les ETF actifs auront une intensité de gaz à effet de serre inférieure de 50 % à celle de l’univers de référence, ainsi qu’un objectif de décarbonisation de 7 % en moyenne sur une base annuelle.

L’univers de départ pour le JSEG et le JSEU sera l’indice MSCI Monde et l’indice MSCI USA, respectivement. Après filtrage de l’univers pour se concentrer sur les leaders ESG et les ajustements PAB, le portefeuille mondial comptera 300 à 350 titres au lancement, tandis que la stratégie américaine en comptera 150 à 200.