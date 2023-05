Invesco lance un ETF sur les obligations vertes des États européens

Invesco a annoncé le lancement d’un ETF actif sur les obligations souveraines et d’Etat. Dénommé l’Invesco EUR Government and Related Green Transition Ucits ETF (ticker: EGVA), ce fonds investira dans des obligations vertes afin de financer des projets jugés essentiels dans les domaines des énergies renouvelables, la transition écologique des bâtiments, la gestion de l’eau et des déchets, et les transports propres. Il sera coté sur les Bourses Xetra et Borsa Italiana et sera catégorisé Article 8 selon le règlement européen de publication d’informations extra-financières SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

A lire aussi:

Le fonds vise à investir dans des obligations émises par des pays développés ou émergents dans l’Espace économique européen (EEE), bénéficiant d’une notation de crédit investment grade. Ce véhicule investit 10% ou moins de ses actifs dans des émetteurs émergents et jusqu’à 30% dans des émetteurs situés en dehors de la zone EEE. Ce fonds a un profil similaire à celui de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury notamment sur le profil risque/rendement et de duration.

Invesco gérait 1.400 milliards de dollars d’encours au 31 mars 2023.