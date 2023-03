HANetf lance un ETF sur les métaux pour la transition énergétique

HANetf vient de lancer son fonds Sprott Energy Transition Materials Ucits ETF sur le London Stock Exchange. Cet ETF, qui suit l’indice Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex-Uranium, a été réalisé en partenariat avec Sprott Asset Management, une société de gestion américaine spécialisée dans les métaux et les actifs réels. HANetf est une société qui facilite le lancement d’ETF en Europe pour le compte de sociétés tierces.

Le nouveau fonds indiciel coté fournit une exposition aux métaux qui seront vitaux pour la transition vers des énergies propres. Ces matériaux peuvent se regrouper en trois catégories différentes : ceux permettant d’assurer la génération d’énergies propres (terres rares et argent), ceux pour la transmission (cuivre) et ceux pour le stockage (lithium, nickel, manganèse, cobalt et graphite).

Sprott Energy Transition Materials Ucits est le deuxième ETF lancé par HANetf en partenariat avec Sprott, après le Sprott Uranium Miners Ucits ETF en mai 2022. Cet ETF a récemment dépassé les 55 millions de dollars d’actifs.

