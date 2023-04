Exclusif: Le fournisseur d’ETF sur les actions chinoises KraneShares se lance en France

Le gestionnaire d’actifs KraneShares, spécialisé sur les fonds indiciels cotés (ETF) thématiques et climatiques exclusivement investis sur les instruments financiers chinois, débarque sur le marché français, a appris L’Agefi. La firme a obtenu, début avril, l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de six ETF au format Ucits de sa structure irlandaise (Icav). Les thèmes des ETF chinois de KraneShares portent sur la science, la technologie, la santé ou encore la décarbonation de la Chine.

«La France étant l’un des marchés les plus gros et influents d’Europe, il s’agit d’un marché important pour KraneShares et notre clientèle dans la région a augmenté de façon importante avec le temps. Nous observons une hausse de la demande des clients pour des investissements en Chine et sommes engagés à les aider à tirer profit des opportunités d’investissement issues du marché des actions chinoises», a indiqué Xiaolin Chen, responsable du développement international chez KraneShares, à L’Agefi.

Xiaolin Chen et le responsable des ventes européennes de KraneShares, Sjef Pieters, assureront la commercialisation des ETF en France. KraneShares envisage aussi d'étendre sa présence locale en Europe.

Dans une interview à L’Agefi publiée en juin 2022, Jonathan Krane, directeur général de KraneShares, avait laissé entrevoir une arrivée de sa société sur le marché français. Il considérait aussi que la Chine devait devenir une classe d’actifs à part entière dans les portefeuilles des allocataires d’actifs.

Le groupe financier chinois China International Capital Corporation (CICC) est actionnaire majoritaire de KraneShares depuis juillet 2017.

