En juin, les ETF européens collectent autant que les autres fonds d’investissement refluent

Un effet ciseau ou l’éclatante résilience des ETF (Exchange traded funds) dans une industrie européenne de la gestion d’actifs mal en point. L’Association européenne des fonds et de la gestion d’actifs (Efama) a publié aujourd’hui sa dernière fiche mensuelle pour juin 2023 qui fournit des données de ventes nettes d’Opcvm et de FIA (fonds d’investissement alternatifs) au niveau européen et par pays de domiciliation.

À grands traits, en juin, les véhicules listés sont parvenus à collecter, toutes stratégies confondues, pas moins de 14 milliards d’euros sur ce seul mois, après 9 milliards en mai. « Les ETF Ucits ont continué d’enregistrer des ventes nettes élevées pour le neuvième mois consécutif, confirmant la popularité des ETF et leur résilience dans le paysage d’investissement actuel », commente Bernard Delbecque, directeur principal de l'économie et de la recherche de l’association.

Dans le même temps, les autres véhicules Ucits et alternatifs ont enregistré collectivement des sorties nettes de 8 milliards d’euros, contre 13 milliards en mai. Si l’on se concentre sur les seuls Opcvm, leurs rachats se sont élevés à 15 milliards nets en juin, contre 6 milliards d’euros un mois plus tôt.

Plus en détail, les investisseurs se sont détournés des Opcvm à long terme (hors fonds monétaires) à hauteur de 11 milliards d’euros, en juin. Les fonds monétaires ont enregistré une décollecte nette de 4 milliards d’euros, soit le même niveau qu’en mai.