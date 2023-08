En Chine, les ETF ont battu des records de collecte

Alors que les bourses de la Chine et de l’Arabie saoudite sont en pourparlers pour permettre aux fournisseurs d’ETF (Exchange-traded funds, fonds cotés) d’enregistrer leurs véhicules sur les places boursières des deux pays selon les révélations de Reuters, les investisseurs domestiques chinois continuent de se ruer sur les fonds listés. Selon les derniers chiffres de Z-Ben Advisors, spécialiste et conseil en gestion d’actifs dans le pays, «les deux dernières semaines ont vu les plus importantes allocations d’ETF jamais enregistrées dans le marché», écrit-il dans son rapport «China Alert-ETF flows», paru le 9 août.

Sur les six premiers mois de l’année, le spécialiste comptabilise des flux de souscriptions supérieurs de 29,5 milliards de dollars (214 milliards de RMB) aux fonds actions gérés activement.

CSI 300

Plus précisément, quatre ETF, qui répliquent le CSI 300, ont concentré à eux seuls 4,4 milliards de dollars d’entrées nettes sur une semaine représentant un actif sous gestion combiné de 25,5 milliards de dollars. Il s’agit notamment des offres de Huatai PineBridge, ChinaAMC (Mackenzie), Harvest (DWS) et E Fund. Le tracker de Huatai PineBridge a même dépassé les 14,2 milliards de dollars (100 milliards de RMB) sous gestion, devenant ainsi le premier véhicule listé à atteindre cette taille.

L’industrie chinoise des fonds listés continue de se déployer avec une accélération du rythme de lancement de nouvelles offres. Fin juin, selon les données de Morningstar, 886 ETF d’une valeur de 256,8 milliards de dollars étaient cotés sur les bourses chinoise et hongkongaise.

