Des Objectifs de développement durables inégalement suivis par les ETF

Quelque 600 ETF dans le monde peuvent, par leur thématique, être rattachés à un des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, soit un encours global de près de 180 milliards de dollars, selon les données de Trackinsight. Mais tous les ODD n’inspirent pas les fournisseurs d’ETF. Si 380 véhicules, pesant 124 milliards de dollars d’actifs sous gestion, peuvent être rattachés à l’ODD 13 sur l’action climatique, seul un ETF, le Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (11 millions de dollars) mise sur l’ODD 4, à savoir l’éducation.

D’une manière générale, les thématiques sociales sont moins souvent traitées : l’ODD 10, portant sur la réduction des inégalités, ne renvoie qu’à deux ETF, non UCITS. Quant à celui sur la lutte contre la faim dans le monde (l’ODD 2), il guide à peine cinq ETF, dont celui du Français Ossiam (« Food for biodiversity »). En la matière, le premier des ODD, qui vise la lutte contre la pauvreté, se distingue, puisqu’y sont rattachés les ETF obligataires investis dans la dette – très bien notée – des banques de développement (neuf ETF pour 2,8 milliards de dollars).

Même dans le champ environnemental, les disparités sont importantes. Ainsi, la préservation de la vie terrestre est une thématique suivie par six ETF pour 1,2 milliard de dollars, tandis que celle de la vie aquatique s’en tient à quatre véhicules pour 184 millions d’encours (dont les 166 millions de l’ETF « Blue Economy » de BNP Paribas AM). Une hétérogénéité qui rappelle que les ODD, bien qu’offrant une grille de lecture très concrète, n’ont pas été conçus pour le monde de la finance, et sont donc loin d’être tous facilement investissables.