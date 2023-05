Credit Suisse liquide son ETF qui suit l’indice Dax 50 ESG

Ce type de décision est plutôt rare dans le monde des fonds indiciels cotés (ETF). Dans un avis réglementaire publié en Suisse, la banque Credit Suisse a annoncé que le conseil d’administration de sa Sicav collective sur les ETF basée en Irlande, Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV, avait décidé de liquider définitivement son produit CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue Ucits ETF B EUR, qui est lui coté en Suisse sur le SIX Swiss Exchange. Le conseil d’administration explique cette décision par le fait que la valeur d’actif net de ce compartiment est en dessous de la taille minimum et qu’il est «impossible ou déconseillé qu’il poursuive ses activités compte tenu des conditions de marché en vigueur et des meilleurs intérêts des actionnaires».

D’après les données de Trackinsight d’ETF Live sur le site de L’Agefi, cet ETF (ticker: DXESG) pèse à peine 7 millions d’euros. Il semble être le plus petit des 10 ETF cotés en Europe par Credit Suisse. Il suit l’indice actions ESG (selon des critères d’environnement, social et gouvernance) du Dax 50 (indice de référence allemand) et a été créé en mai 2021.

La dernière date de négociation du compartiment sur SIX Swiss Exchange sera le 6 juin 2023 et le compartiment sera définitivement clôturé le 9 juin 2023.

Dans son communiqué, il semble utile à Credit Suisse de préciser que cette décision «n’est pas liée à des nouvelles ou à des événements concernant UBS et Credit Suisse».