BNP Paribas AM nomme un responsable commercial ETF en Suisse

BNP Paribas Asset Management vient d’annoncer, ce 13 septembre, la nomination de Kay Winistörfer au poste nouvellement créé de spécialiste commercial des ETF en Suisse. Il sera chargé du développement de la base clientèle des produits ETF et indiciels en Suisse alémanique. Basé à Zurich, il sera rattaché à Claus Hecher, responsable commercial régional pour les ETF dans la région DACH et la Scandinavie, ainsi qu’à Ariane Dehn, responsable pays pour BNP Paribas AM en Suisse.

A lire aussi:

Kay Winistörfer arrive de Credit Suisse Asset Management, où il était vice-président et directeur commercial pour la distribution wholesale des ETF et des fonds indiciels depuis 2022. Auparavant, il a été responsable commercial chargé des ETF et ETP, ainsi qu’analyste chez SIX Swiss Exchange, la Bourse helvétique.

BNP Paribas AM gérait près de 47 milliards d’euros dans des fonds ETF et indiciels, y compris des produits thématiques et durables, à fin août 2023. La société de gestion française comptait 529 milliards d’euros d’encours sous gestion au 30 juin 2023.

A lire aussi: